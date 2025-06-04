Пациентка Красногорской больницы попалась на краже кошелька из соседней палаты

04 июня 2025, 10:11

оригинал Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Жительницу Красногорска, проходящую лечение в местной горбольнице, задержали по подозрению в краже денег у другой пациентки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.







«Заявление о краже поступило от 62-летней женщины. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Полицейские установили, что злоумышленница заметила в одной из палат оставленный без присмотра кошелёк. Воспользовавшись моментом, когда её никто не видел, она зашла в палату, вытащила деньги и вернула кошелёк на место», — говорится в сообщении.