Пациентка Красногорской больницы попалась на краже кошелька из соседней палаты
Жительницу Красногорска, проходящую лечение в местной горбольнице, задержали по подозрению в краже денег у другой пациентки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже поступило от 62-летней женщины. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Полицейские установили, что злоумышленница заметила в одной из палат оставленный без присмотра кошелёк. Воспользовавшись моментом, когда её никто не видел, она зашла в палату, вытащила деньги и вернула кошелёк на место», — говорится в сообщении.Сейчас похищенная сумма возвращена законной владелице. А против злоумышленница завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что у 27-летнего жителя Мытищ полицейские обнаружили 200 свёртков с наркотиками.