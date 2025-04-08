Педагоги из Раменского прошли в Москве обучение вокалу у звёздных наставников

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Руководитель студии эстрадного вокала «Созвездие» Александр Шеховцов и возглавляющая ДК «Современник» Юлия Шамарина из Раменского приняли участие в работе VIII Всероссийского форума вокального искусства «Трансформация» Федерации педагогов вокального искусства в Москве, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«В число спикеров форума вошли преподавательница кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры и искусства (МГИК) Этери Бериашвили, доцент МГИК, автор онлайн-курса «Грамотное пение на русском языке» Юлия Шегай, певица, преподавательница летней школы им. Гнесиных Ольга Олейникова и другие эксперты. Они проводили мастер-классы и делились методиками работы с вокалистами», — говорится в сообщении.По итогам работы форума Юлия Шамарина и Александр Шеховцов получили сертификаты о прохождении практического и теоретического курса обучения, а также именные сертификаты от Этери Бериашвили.
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