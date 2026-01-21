Пекарня «Машенька» воспользуется действующими в регионе программами по поддержке малого бизнеса

21 января 2026, 15:16

Пекарня «Машенька» воспользуется программами по поддержке малого бизнеса

Фото: Медиабанк Подмосковья/Анна Дука

В среду, 21 января, в Правительстве Подмосковья состоялась встреча с руководителем пекарни «Машенька» Денисом Максимовым и отраслевыми министерствами. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Московской области.





Правительство региона предложило предпринимателю комплекс мер поддержки, которые позволят не только сохранить бизнес, но и обеспечить его дальнейшее развитие, в том числе через организацию нестационарных торговых точек. По информации Дениса Максимова, на текущий момент функционируют три торговых объекта: два из них расположены в Люберцах, а третий — в Жуковском.





«Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса», — добавил руководитель пекарни «Машенька».

«Малый бизнес в сфере торговли и общественного питания – это рабочие места, развитие городской инфраструктуры и комфорт для жителей. Так как пекарня «Машенька» является нашим местным производителем хлебобулочных изделий, оптимальным вариантом видим ее развитие через малые формы торговли. Наша задача – помочь бизнесу снизить нагрузку, чтобы адаптироваться к новым условиям», — рассказал Оганов.