Пенсионер три дня провёл в подмосковном лесу и был найден невредимым

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса спасли заблудившегося пенсионера, который провёл в лесу три дня. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Дочь пенсионера позвонила в службу 112 и сообщила, что её отец 1949 года рождения, страдающий онкологическим заболеванием, ушёл на прогулку в лес в районе деревни Репниково муниципального округа Чехов и не вернулся. Телефон он оставил дома. При этом накануне мужчина жаловался на высокую температуру», – отметили в ведомстве.Спасатели прибыли в район предполагаемого нахождения пенсионера и начали прочёсывать местность. К поискам присоединились сотрудники полиции, добровольцы отряда «ЛизаАлерт» и представители «Чехов Спас». Через некоторое время рядом с прудом нашли верхнюю одежду мужчины. Группа водолазов начала тщательно обследовали пруд.
«Поиски продолжались с 14 до 16 апреля. Вечером в службу экстренных вызовов обратились две школьницы, которые заметили пенсионера, гуляя по лесу. Девушки узнали его, так как видели ориентировки», – рассказали в Мособлпожспасе.Получив сведения о локации потерявшегося, спасатели направились туда. Прочесав участок леса, они обнаружили пожилого человека. Он чувствовал себя хорошо и в госпитализации не нуждался.
Читайте также:
В Подмосковье за сутки потушили четыре пала сухой травы
В Подмосковье спасли собаку, провалившуюся в двухметровую яму в асфальте
В Шаховской спасатели освободили застрявшую в решётке вольера овчарку
Лора Луганская