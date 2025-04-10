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В Шаховской спасатели освободили застрявшую в решётке вольера овчарку

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

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Немецкую овчарку, которая застряла между прутьями решётки своего вольера в деревне Судислово муниципального округа Шаховская, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила хозяйка собаки и рассказал, что её немецкая овчарка просунула голову сквозь прутья решётки вольера и накрепко застряла в этом положении. Хозяйка попыталась самостоятельно освободить собаку, но не справилась, поэтому обратилась к профессионалам», — говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову спасатели разжали решётку вольера гидравлическими ножницами и освободили пса, не причинив ему никакого вреда. Во время спасательной операции пёс вёл себя спокойно и не пытался атаковать тех, кто его выручает.

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Дороги Подмосковья дважды за сутки обработали от наледи
10 апреля 2025, 13:27

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Два цикла уборки снега и противогололёдной обработки провели на дорогах Московской области за минувшие сутки, в работах было задействовано свыше 1.2 тыс. единиц спецтехники, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Днём подмосковные дорожники убрали от снега и обработали от обледенения 22 тысяч километров дорог, а ночью — свыше 15 тысяч километров. Сейчас работы по обеспечению безопасного проезда в регионе продолжаются», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что при противоголёдной обработке особое внимание уделяется дорогам с наиболее интенсивным движением, а также потенциально опасным участкам: мостам, съездам и эстакадам.

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В Подмосковье за год ликвидировали 1,4 тыс. недостроев
10 апреля 2025, 12:59

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Около 1,4 тыс. остающихся долгое время недостроенными зданий и аварийных построек ликвидировали в Московской области в 2024 году, при этом более половины проблемных объектов достроили и ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«За минувший год в регионе ликвидировали 1,4 тысяч недостроев, из них 750 были достроены и введены в эксплуатацию. Благодаря этому появился миллион квадратных метров площадей, в основном для малого бизнеса, а также 70 гектаров благоустроенных территорий. Создано почти 4,6 тыс. новых рабочих мест», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Он добавил, что работа по избавлению Московской области от недостроев продолжается. В ближайшие три года в регионе должны ликвидировать 3,6 тыс. таких объектов.

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В Подмосковье обследовали около 1,9 тыс. примыкающих к лесам земельных участков
10 апреля 2025, 12:28

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Рейды по проверке соблюдения правил противопожарной безопасности на территориях, примыкающих к лесному фонду, проводятся в Московской области с 13 апреля, за это время проверка была проведена почти на 1,9 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«За три недели патрули лесной охраны провели 1336 рейдов, обследовали 1891 участок на границе с лесным фондом и выявили 206 фактов несоблюдения лесного законодательства. Виновные должны будут заплатить крупные штрафы и устранить допущенные нарушения», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве напомнили, что владельцы граничащих с лесом участков обязаны обеспечивать очистку от горючих материалов полосы шириной не менее десяти метров от границ леса или отделить участок противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или другим барьером от огня.

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В Одинцове спасли краснокнижную птицу, погибавшую у мусорных баков
10 апреля 2025, 12:10

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Птенца краснокнижного лесного кулика спасли сотрудницы Рузского регионального оператора, раненую птицу девушки нашли на территории одной из контейнерных площадок в Одинцове, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сотрудницы регоператора подобрали птенца и отвезли в местный приют для птиц. У пернатого оказался повреждён глаз. Орнитологи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь птицы», — говорится в сообщении.
Когда кулик поправится, его передадут волонтёрам организации «Воронье гнездо» в Воронежской области, где такие птицы проходят реабилитацию. А если глаз полностью восстановится, кулика отпустят на волю.

Перелётный лесной кулик занесён в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

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В одиннадцати округах Подмосковья отремонтировали светофоры
10 апреля 2025, 11:54

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Светофоры, расположенные на региональных дорогах в одиннадцати округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт светофоров провели, в частности, на 57-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на улице Московская в Подольске, на улице Ленина в Красногорске, на улице Заводская в посёлке Любучаны округа Чехов, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Горки Киовские в Лобне, на Московском шоссе в Серпухове, на улице Исаева в Королёве, на проспекте Ленина в Егорьевске и на Московской улице в Дмитрове», — говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Трубино округа Щёлково сотрудники Мосавтодора починили вызывную кнопку пешеходного светофора, расположенного на Фряновском шоссе.

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