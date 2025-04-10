В Шаховской спасатели освободили застрявшую в решётке вольера овчарку

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Немецкую овчарку, которая застряла между прутьями решётки своего вольера в деревне Судислово муниципального округа Шаховская, освободили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила хозяйка собаки и рассказал, что её немецкая овчарка просунула голову сквозь прутья решётки вольера и накрепко застряла в этом положении. Хозяйка попыталась самостоятельно освободить собаку, но не справилась, поэтому обратилась к профессионалам», — говорится в сообщении.Прибывшие по вызову спасатели разжали решётку вольера гидравлическими ножницами и освободили пса, не причинив ему никакого вреда. Во время спасательной операции пёс вёл себя спокойно и не пытался атаковать тех, кто его выручает.
Читайте также:
В Одинцове спасли краснокнижную птицу, погибавшую у мусорных баков
В Богородском округе ввели карантин по бешенству из-за заражённой лисы
В Подмосковье с января вакцинировали более 20,5 тыс. собак
Лев Каштанов