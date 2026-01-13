Пенсионерка из Можайска лишилась сбережений из-за лжесотрудника Ростелекома

13 января 2026, 09:04

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

77-летняя жительница Можайска отдала телефонным мошенникам 390 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Обман начался со звонка якобы из Ростелекома. Женщину попросили продиктовать данные паспорта. Когда она это сделала, разговор прекратился. Затем жертве мошенников позвонила девушка, представилась сотрудницей военной прокуратуры и сказала, что некие злоумышленники пытаются от имени пенсионерки перевести деньги террористической организации.





«Затем с женщиной связался по телефону мужчина, который назвал себя адвокатом и посоветовал обналичить все сбережения и передать их инкассатору для зачисления на «безопасный счёт», — говорится в сообщении.