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Пенсию досрочно получают 80 тысяч медработников столичного региона

оригинал Фото: istockphoto.com/megaflopp

Около 80 тысяч медицинских работников Московского региона вышли на пенсию по старости раньше общеустановленного возраста. Об этом сообщает отделение Соцфонда России по Москве и области.



Выйти на пенсию раньше могут медики, у которых есть 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и не менее 25 лет стажа в сельской местности или не менее 30 лет в городе.

«В текущем году правом на досрочную пенсию воспользовались 415 медиков столичного региона», — отмечается в сообщении.
Проверить пенсионные коэффициенты и стаж можно на портале «Госуслуги». Для этого нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета.

Ранее сообщалось, что в медучреждения Московской области за последние пять лет пришли работать около двух тысяч новых врачей.
Лев Каштанов

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