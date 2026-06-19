Пенсию досрочно получают 80 тысяч медработников столичного региона
Около 80 тысяч медицинских работников Московского региона вышли на пенсию по старости раньше общеустановленного возраста. Об этом сообщает отделение Соцфонда России по Москве и области.
Выйти на пенсию раньше могут медики, у которых есть 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и не менее 25 лет стажа в сельской местности или не менее 30 лет в городе.
«В текущем году правом на досрочную пенсию воспользовались 415 медиков столичного региона», — отмечается в сообщении.Проверить пенсионные коэффициенты и стаж можно на портале «Госуслуги». Для этого нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета.
Ранее сообщалось, что в медучреждения Московской области за последние пять лет пришли работать около двух тысяч новых врачей.