Пенсию досрочно получают 80 тысяч медработников столичного региона

19 июня 2026, 12:02

оригинал Фото: istockphoto.com/megaflopp

Около 80 тысяч медицинских работников Московского региона вышли на пенсию по старости раньше общеустановленного возраста. Об этом сообщает отделение Соцфонда России по Москве и области.





Выйти на пенсию раньше могут медики, у которых есть 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и не менее 25 лет стажа в сельской местности или не менее 30 лет в городе.





«В текущем году правом на досрочную пенсию воспользовались 415 медиков столичного региона», — отмечается в сообщении.