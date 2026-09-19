Певец Юрий Антонов назвал голосование на выборах традицией
Народный артист России, певец и музыкант Юрий Антонов проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.
Свой выбор Юрий Михайлович сделал на избирательном участке в Дубковской школе. Музыкант отметил, что всегда участвует в выборах – это его гражданская позиция.
«Сегодня выборы – это торжественный день. Они проходят по всей стране, и я не мог отсидеться дома. Мне всегда очень приятно общаться с жителями. Для меня это уже естественный процесс – не только на сцене, но и на выборах. Сегодня я свой долг гражданина Российской Федерации выполнил. Спасибо вам за хороший приём», – сказал Антонов.В пятницу в Подмосковье стартовали выборы в Госдуму и Мособлдуму. В субботу – второй день голосования. Для удобства избирателей оно проводится на протяжении трёх дней – с 18 по 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.
Для голосования на выборах доступны как традиционный способ с помощью бумажного бюллетеня на участке, так и дистанционное электронное голосование. Для жителей с ограничениями по здоровью предусмотрен надомный формат голосования.