Певец Юрий Антонов назвал голосование на выборах традицией

19 сентября 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Народный артист России, певец и музыкант Юрий Антонов проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Одинцовского городского округа.





Свой выбор Юрий Михайлович сделал на избирательном участке в Дубковской школе. Музыкант отметил, что всегда участвует в выборах – это его гражданская позиция.

«Сегодня выборы – это торжественный день. Они проходят по всей стране, и я не мог отсидеться дома. Мне всегда очень приятно общаться с жителями. Для меня это уже естественный процесс – не только на сцене, но и на выборах. Сегодня я свой долг гражданина Российской Федерации выполнил. Спасибо вам за хороший приём», – сказал Антонов.