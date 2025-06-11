«Плодоножка должна быть»: жителям Подмосковья дали советы по выбору черешни

11 июня 2025, 18:25

оригинал Фото: iStock / guruXOOX

Покупать черешню следует только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора Московской области. Там рассказали, на что ориентироваться при выборе вкусных и качественных ягод.







«Практически на каждом крупном рынке работает лаборатория, занимающаяся таким контролем. Выбирая ягоды, вы имеете право требовать у продавца информацию о месте и условиях её произрастания. А документы на продукт вам должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках или с рук не стоит», – отметили в надзорном ведомстве.

«Что касается плодоножки, то, прежде всего, она должна быть. Если её нет, то в месте прикрепления плодоножки к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зелёного цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что может отрицательно сказаться на их вкусе», – подчеркнули в подмосковном Роспотребнадзоре.