«Плодоножка должна быть»: жителям Подмосковья дали советы по выбору черешни
Покупать черешню следует только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора Московской области. Там рассказали, на что ориентироваться при выборе вкусных и качественных ягод.
«Практически на каждом крупном рынке работает лаборатория, занимающаяся таким контролем. Выбирая ягоды, вы имеете право требовать у продавца информацию о месте и условиях её произрастания. А документы на продукт вам должны предоставить по первому требованию. Приобретать ягоды на стихийных рынках или с рук не стоит», – отметили в надзорном ведомстве.Там добавили, что у хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. А вот матовая поверхность и отсутствие отблеска говорят о том, что ягода сорвана давно.
Мякоть качественной ягоды – плотная и упругая. Если черешня мягкая, скорее всего, она перезрела или начала портиться.
«Что касается плодоножки, то, прежде всего, она должна быть. Если её нет, то в месте прикрепления плодоножки к ягоде образуются входные ворота для попадания грязи и микробов. Плодоножка свежей ягоды эластичная, зелёного цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод, что может отрицательно сказаться на их вкусе», – подчеркнули в подмосковном Роспотребнадзоре.Вкус ягод зависит от сорта и окраски. Жёлтая и розовая черешня – более нежная и водянистая, вкус у неё кисло-сладкий. Тёмноокрашенные ягоды черешни отличаются более ярким насыщенным вкусом и сладостью.
Как рассказали в ведомстве, самые вкусные ягоды доступны только в разгар сезона, с конца июня по середину июля. К тому же в это время они максимально полезны. У ранних сортов черешни менее насыщенный вкус и сладость.