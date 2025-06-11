Видновский аллерголог назвала безопасные порции клубники для взрослых и детей
Клубника считается полезной ягодой благодаря высокому содержанию витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Однако не любое её количество безопасно, рассказала врач аллерголог-иммунолог Видновской больницы Наталья Попова.
«Для большинства здоровых взрослых безопасное количество клубники – 200-300 граммов в сутки. Это примерно чашка свежей ягоды среднего размера. Но если вы склонны к аллергии или имеете чувствительный желудок, начните с небольшой порции – 50-100 г. Далее наблюдайте за реакцией организма. Если всё хорошо, постепенно увеличивайте дозу до рекомендуемого количества», – пояснила Попова.По словам врача, детям рекомендуется давать меньше клубники из-за риска развития пищевой непереносимости. Малышам до трёх лет лучше ограничиться несколькими ягодами. После трёх лет можно есть 100-150 г в день.
При чрезмерном употреблении сочно ягоды могут появиться проблемы с пищеварением или аллергическая реакция. Основные симптомы – зуд во рту, высыпания на коже, насморк, кашель и даже затруднённое дыхание. Попова подчеркнула, что в этом случае нужно срочно обратиться за помощью к врачу.