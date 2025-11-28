Воспитанники клуба «Подольск-додзё» выиграли пять золотых медалей в Японии

28 ноября 2025, 07:50

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В Подольске наградили победителей чемпионата и первенства мира по кекусин-кан карате. Воспитанники клуба «Подольск-додзе» вернулись с впечатляющими результатами: они завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Для взрослых бойцов подготовили денежные сертификаты на 100 тысяч рублей, а юниоры получили по 50 тысяч.