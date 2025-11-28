Воспитанники клуба «Подольск-додзё» выиграли пять золотых медалей в Японии
В Подольске наградили победителей чемпионата и первенства мира по кекусин-кан карате. Воспитанники клуба «Подольск-додзе» вернулись с впечатляющими результатами: они завоевали 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Для взрослых бойцов подготовили денежные сертификаты на 100 тысяч рублей, а юниоры получили по 50 тысяч.
Соревнования прошли в минувшие выходные в Японии. Более 850 спортсменов из 40 стран боролись за победу. Россию представляли 106 участников на первенстве и 34 — на чемпионате. Российские каратисты одержали 14 побед из 17 поединков. Кроме награждения, участники сдали «Экзамен на пояса». Около 300 человек подтвердили свои уровни мастерства.
Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» совместно с клубом «Подольск-додзе» является соорганизатором международного турнира по карате «Кубок наций».
В конце февраля — начале марта 2026 года в московском «Баскет-Холле» пройдет третий международный турнир «Кубок наций». Это событие обещает быть грандиозным, собрав около 2000 участников из разных уголков мира и России. Его организуют в рамках проекта «Объединение Развитие Спорт». Цель — укрепить международные связи, развивать юношеский спорт и популяризировать здоровый образ жизни.
