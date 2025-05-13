Под Коломной спасатели помогли напоровшейся на вилы девочке

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Срочная помощь спасателей понадобилась юной жительнице села Октябрьское Коломенского городского округа. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
В службу 112 позвонила бабушка и сообщила, что её 12-летняя внучка напоролась ногой на садовые вилы во дворе частного дома. Острые зубья насквозь пронзили заднюю поверхность левой голени девочки. В ожидании помощи она стояла, опираясь на здание.
Читайте также:
С острова на Можайском водохранилище вывезли потерявших сапборды отца с сыном
В Серебряных Прудах спасли упавшую в заброшенный погреб овцу
В Подмосковье спасатели вытащили забившуюся под дом собаку
«Прибыв на вызов, спасатели оказали девочке психологическую помощь, аккуратно уложили её на теплые вещи и обездвижили ногу. Когда прибывшие медики сделали подростку обезболивающий укол, работники Мособлпожспаса отрезали металлические зубья вил от черенка», – рассказали в пресс-службе.Пострадавшую поместили в машину скорой помощи и затем госпитализировали.
Читайте также:
С острова на Можайском водохранилище вывезли потерявших сапборды отца с сыном
В Серебряных Прудах спасли упавшую в заброшенный погреб овцу
В Подмосковье спасатели вытащили забившуюся под дом собаку
Лора Луганская