Под Коломной спасатели помогли напоровшейся на вилы девочке

«За эти дни было собрано более двух с половиной тысяч кубометров мусора, задействовано сотни единиц техники. Но главное — это единение людей, общее стремлении сделать родной Подольск красивым и ухоженным. Спасибо каждому, кто принял в этом участие!» — сказал глава Подольска Григорий Артамонов.

