В Подмосковье спасатели вытащили забившуюся под дом собаку

В Московской области появилась онлайн-услуга согласования нормативов потерь полезных ископаемых. Ею могут пользоваться индивидуальные предприниматели и юрлица, имеющие лицензию на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.