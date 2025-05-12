В Подмосковье спасатели вытащили забившуюся под дом собаку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Испуганную собаку, забившуюся под дачный дом в СНТ «Союз» Павлово-Посадского городского округа, вытащили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила семейная пара. Они рассказали, что их собака Ария, которую они недавно забрали из приюта и впервые привезли на дачу, испугалась нового места и забилась под дом, и теперь они не могут вытащить её самостоятельно», — говорится в сообщении.Прибывшие на место вызова спасатели сначала попытались выманить собаку на лакомства, но из этого ничего не вышло. Тогда спасатели при помощи лопаты расширили проход, заползи под дом, зацепили собаку рукой за поводок и вытащили наружу. А затем передали питомца хозяевам.
Читайте также:
В Подмосковье спасли застрявшего на дереве кота
Алексей Павлов стал новым руководителем подмосковного главка МЧС
В Дмитровском округе нашли мину времён Великой Отечественной войны
Лев Каштанов