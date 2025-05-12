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В Серебряных Прудах спасли упавшую в заброшенный погреб овцу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Овца упала в заброшенный погреб в деревне Скородня муниципального округа Серебряные Пруды, животное вызволили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который приехал на свой участок скосить траву. Во время работы он услышал слабое блеяние из заброшенного погреба, подошел и увидел на дне овцу. Мужчина понял, что самостоятельно со спасением животного не справится, поэтому вызвал профессионалов», — говорится в сообщении.
Прибывшие спасатели увидели, что на дне трёхметровой ямы лежит обессилевшая овца. Животное покорно позволило обмотать себя верёвкой, с помощью которой спасатели аккуратно вытащили овцу на поверхность. Освобождённое животное побежало в сторону ближайшего дома, а хозяин участка пообещал закрыть погреб во избежание подобных случаев.

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Участниками спортфестиваля «Сила Победы» в Подольске стали более тысячи человек
12 мая 2025, 10:58

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Сила Победы» состоялся в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в подольском микрорайоне Климовск, участие в фестивале приняли более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для участников фестиваля было открыто свыше десяти площадок: по гиревому спорту, армрестлингу, спортивному метанию ножа, русскому жиму, сборке и разборке оружия, сдаче нормативов ГТО и пр. А для детей были организованы весёлые старты с конкурсами, играми и эстафетами. Всех участников фестиваля угощали горячим чаем и гречневой кашей», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Фестиваль «Сила Победы» проходил в Подольске третий год подряд. Глава округа Григорий Артамонов отметил рост интереса жителей к этому мероприятию.

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#фестиваль
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Росгвардейцы задержали в Подмосковье любителя бесплатного алкоголя
12 мая 2025, 10:53

Фото: iStock / Stockah

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны задержали злоумышленника, похитившего спиртное из сетевого магазина. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«К росгвардейцам, прибывшим по сигналу тревоги на охраняемый объект, обратился работник службы безопасности. Он узнал в посетителе магазина мужчину, который пару дней назад разложил по карманам одежды бутылки коньяка и водки и прошёл мимо касс, не оплатив товары. Ущерб для магазина составил около 4 тыс. рублей», – рассказали в силовом ведомстве.
Росгвардейцы задержали 27-летнего уроженца ближнего зарубежья и передали полиции для разбирательства. По факту хищения проводится проверка.


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Раменское станет главной подмосковной площадкой полумарафона «ЗаБег.РФ»
12 мая 2025, 10:42

Фото: пресс-службы Минспорта

«Беговая трасса в Раменском станет центральной подмосковной площадкой проекта. Стартово-финишная зона будет организована на Площади Победы рядом с Вечным огнём. Возраст спортсменов – от 6 лет. Они преодолеют маршрут с живописным видом на основные достопримечательности города – Раменский парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, Собор Святой Живоначальной Троицы середины ХIХ века и усадьбу Раменское», – говорится в сообщении.
Участникам забега предложат дистанции на 1, 5, 10 и 21.1 км. Каждый спортсмен получит брендированную футболку и стартовый пакет, а на финише – памятную медаль и подарки. Для спортсменов и зрителей будет оборудована фан-зона с развлекательной интерактивной программой

Как отметили в ведомстве, Московская область примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая по традиции проходит в рамках «ЗаБег.РФ». Беговая столица определяется по трём критериям: среднему километражу всех участников, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, а таже средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы чемпионы прежних лет с 2017 года.

Подготовлен и онлайн-формат забега.

Зарегистрироваться на полумарафон «ЗаБег.РФ» и узнать всю информацию можно на сайте.

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Названа дата регистрации на детские старты полумарафона в Волоколамске

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#спортсмены
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На подмосковном портале госуслуг оцифровали услугу для пользователей недр
12 мая 2025, 10:26

Фото: Фотобанк МО

В Московской области появилась онлайн-услуга согласования нормативов потерь полезных ископаемых. Ею могут пользоваться индивидуальные предприниматели и юрлица, имеющие лицензию на пользование недрами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Перевод услуги в электронный вид упростит согласование документа, необходимого для пользователей недр. Раньше предприниматели должны были лично обращаться в ведомство. Теперь достаточно подать онлайн-заявление через региональный портал», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она подчеркнула, что подмосковный портал госуслуг предлагает сервисы на все случаи жизни. Сегодня на портале доступно порядка 400 услуг в электронном виде, в том числе свыше 170.

Нормативные потери при добыче полезных ископаемых – это фактические потери в пределах установленных нормативов. Их рассчитывают при проектировании горных работ и утверждают в составе проектной документации.

Услуга «Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых» предоставляется бесплатно. Она доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Экология и природопользование» – «Окружающая среда». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и приложить определённые документы – например, план развития горных работ по месторождению или горноотводный акт к лицензии на право пользования недрами.

Ведомство получит заявление и рассмотрит его за 15 рабочих дней. Если решение будет положительным, распоряжение о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине утвержденные нормативы, поступит в личный кабинет.

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В Подмосковье спасатели вытащили забившуюся под дом собаку
12 мая 2025, 10:23

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Испуганную собаку, забившуюся под дачный дом в СНТ «Союз» Павлово-Посадского городского округа, вытащили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила семейная пара. Они рассказали, что их собака Ария, которую они недавно забрали из приюта и впервые привезли на дачу, испугалась нового места и забилась под дом, и теперь они не могут вытащить её самостоятельно», — говорится в сообщении.
Прибывшие на место вызова спасатели сначала попытались выманить собаку на лакомства, но из этого ничего не вышло. Тогда спасатели при помощи лопаты расширили проход, заползи под дом, зацепили собаку рукой за поводок и вытащили наружу. А затем передали питомца хозяевам.

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