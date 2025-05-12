В Серебряных Прудах спасли упавшую в заброшенный погреб овцу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Овца упала в заброшенный погреб в деревне Скородня муниципального округа Серебряные Пруды, животное вызволили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился мужчина, который приехал на свой участок скосить траву. Во время работы он услышал слабое блеяние из заброшенного погреба, подошел и увидел на дне овцу. Мужчина понял, что самостоятельно со спасением животного не справится, поэтому вызвал профессионалов», — говорится в сообщении.Прибывшие спасатели увидели, что на дне трёхметровой ямы лежит обессилевшая овца. Животное покорно позволило обмотать себя верёвкой, с помощью которой спасатели аккуратно вытащили овцу на поверхность. Освобождённое животное побежало в сторону ближайшего дома, а хозяин участка пообещал закрыть погреб во избежание подобных случаев.
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