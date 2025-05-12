С острова на Можайском водохранилище вывезли потерявших сапборды отца с сыном

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Мужчину с подростком эвакуировали с острова на Можайском водохранилище. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Спасатели помогли отцу с сыном, которые оказались в затруднительном положении во время водной прогулки. Катаясь на сапбордах по Можайскому водохранилищу, они решили отдохнуть на Горошковском острове, расположенном в полукилометре от большой земли. Когда пришло время возвращаться на воду, спортсмены обнаружили, что их плавсредства унесло течением», – отметили в ведомстве.47-летний мужчина позвонил в службу экстренных вызовов 112. На лодке по указанным координатам прибыли работники 308-й пожарно-спасательной части.
Спасатели оперативно переправили на берег отца и его 13-летнего сына. Медицинская помощи любителям водных прогулок не потребовалась.
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Лора Луганская