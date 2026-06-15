В Подмосковье уже реализовали более половины проектов импортозамещения
В Московской области удалось реализовать 238 проектов в сфере импортозамещения. Это позволило привлечь около 180 миллиардов рублей инвестиций и создать порядка 19 000 новых рабочих мест, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Всего в регионе заявлено 450 подобных проектов. Таким образом, успешно реализовано более половины из них.
«Проекты охватывают широкий спектр отраслей – от электронной промышленности до производства косметики. Развитие таких инициатив способствует развитию региональной экономики, созданию новых производств и укреплению технологического суверенитета», – сказала зампред в интервью ТАСС.Ранее Зиновьева сообщила, что Московская область за годы участия в Петербургском международном экономическом форуме привлекла около 1,2 трлн рублей инвестиций.