В Подмосковье уже реализовали более половины проектов импортозамещения

15 июня 2026, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области удалось реализовать 238 проектов в сфере импортозамещения. Это позволило привлечь около 180 миллиардов рублей инвестиций и создать порядка 19 000 новых рабочих мест, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Всего в регионе заявлено 450 подобных проектов. Таким образом, успешно реализовано более половины из них.

«Проекты охватывают широкий спектр отраслей – от электронной промышленности до производства косметики. Развитие таких инициатив способствует развитию региональной экономики, созданию новых производств и укреплению технологического суверенитета», – сказала зампред в интервью ТАСС.