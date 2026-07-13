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Подмосковье стало лидером по программе расселения аварийного жилья

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московскую область признали лидером по выполнению программы расселения аварийного жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.



По данным фонда, всего с января по июнь текущего года в России расселили около 600 000 квадратным метров аварийного жилья.

По выполнению программы за полугодие лидируют Подмосковье, где удалось расселить 77 100 «квадратов», Ямало-Ненецкий автономный округ (70 300 квадратных метров) и Ростовская область (43 300).

За полгода в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» более 34 800 жильцов аварийных домов переехали в новые МКД. Расселено около 595 000 квадратных метров непригодного жилфонда.

«Осознавая высокую социальную значимость программы, регионы активно включаются в работу. За счёт их собственных средств из общего числа переселённых людей жилищные условия улучшили свыше 15 200 человек. А объём непригодного для проживания жилищного фонда сократился почти на 258 тысяч «квадратов», – приводит «Интерфакс» слова гендиректора ФРТ Василия Купызина.
Программу расселения аварийных домов по поручению президента реализуют с 2008 года. С момента включения её в нацпроект, с 2019-го, жилищные условия улучшили около миллиона человек. А объём расселённых домов превысил 16,5 миллионов квадратных метров.
Лора Луганская

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