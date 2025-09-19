В Одинцове откроют две фан-зоны для просмотра конкурса «Интервидение»
Количество мест в зрительном зале концертной площадки Live Arena, где пройдёт финал конкурса «Интервидение», ограничено. Однако в Одинцовском городскому округе для любителей музыки организуют две фан-зоны, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Фан-зоны будут расположены в парке Малевича и Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Первая точка находится в Рублёвском проезде, вторая – по адресу Одинцово, 3-й км Красногорского шоссе. Посетители смогут посмотреть трансляцию «Интервидения-2025» в прямом эфире», – говорится в сообщении.
Финал международного музыкального конкурса «Интервидение» пройдёт 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Одинцовском городском округе. В нём примут участие звёздные исполнители из 23 стран. В программе – номера-открытия, парад культур, визитки и живые выступления конкурсантов.
Трансляция начнётся в 20 часов. Вход в обе фан-зоны будет свободным.