Подмосковная ГАИ усилила контроль за перевозками детей в новогодние праздники
Сотрудники Госавтоинспекции Московской области в преддверии зимних каникул проводят профилактические мероприятия по обеспечению безопасности организованных перевозок детей автобусами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Одно из таких мероприятий состоялось в Чехове.
«Полицейские провели инструктаж с водителями, разъяснив требования правил дорожного движения, важность соблюдения скоростного режима и использования ремней безопасности. Они также провели техосмотр автобусов и проверку документов. Юным пассажирам вручили световозвращающие браслеты и напомнили о правилах безопасности зимой», – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что, по данным подмосковной ГАИ, за 11 месяцев уходящего года на автодорогах Московской области зарегистрировали 3395 ДТП с пострадавшими. В этих авариях 649 человек погибли и 3646 получили травмы.
В 82 дорожных авариях сопутствующими нарушениями стало неиспользование ремней безопасности водителями и пассажирами. В этих происшествиях 42 человека погибли и 119 были травмированы.