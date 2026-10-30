Подмосковная лаборатория усилила контроль за качеством кормов для животных
Микробиологической лаборатории компании «Мустанг Технологии Кормления» выдали лицензию на работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Лаборатория расположена в особой экономической зоне «Ступино Квадрат».
«Лицензия позволит компании расширить микробиологический контроль сырья и готовой продукции, повысить точность оценки рисков при производстве кормов для животных. Документ также даст право проводить диагностические исследования микроорганизмов III-IV групп патогенности, материалов, заражённых ими, и санитарно-показательных микроорганизмов», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что перед получением лицензии лаборатория прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Специалисты проверили состояние помещений, зонирование, оборудование, системы вентиляции и обеззараживания, соблюдение требований биологической безопасности.