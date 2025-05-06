Вдовец попал на мошенников, вызывая проституток в Питере, и отдал 75 тыс. руб.

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen
Сумму в 75 тысяч рублей отдал за вызов питерской проститутки вдовец с Ямала, попав на мошенников. Мужчина прилетел в северную столицу на похороны супруги, пишет Mash.
Все происходило по стандартной схеме: Леонид нашел сайт по заказу интим-услуг, позвонил, а затем, по просьбе «менеджера», перевел 15 тысяч рублей. Проститутка на вызов так и не приехала, зато через пару дней Леониду позвонили аферисты, объяснив, что счета заблокировались в результате сбоя, и нужно заплатить еще 60 тысяч.
Он снова отправил деньги, а после ожидания получил угрозы. Мужчина обратился к полицейским.
Ранее стало известно о госпитализации порноактера из Петербурга.
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Никита Кротов