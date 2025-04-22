Подмосковная прокуратура защитила в суде жертву телефонных мошенников

Фото: пресс-служба прокуратуры МО
Сотрудники прокуратуры Московской области в судебном порядке защитили права жертвы телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«Жительнице городского округа Лыткарино в феврале прошлого года позвонил по телефону неизвестный и убедил в необходимости перечислить накопленные сбережения на якобы безопасный банковский счёт. В ходе предварительного расследования была установлена личность владельца счёта», – говорится в сообщении.Для защиты имущественных прав потрпевшей прокурор города Лыткарино обратился в суд с иском о взыскании с владельца счёта незаконного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами на общую сумму более 200 тыс. рублей.
Центральный районный суд города Кемерово удовлетворил требования прокурора в полном объёме.
Судебное решения пока не вступило в законную силу. Его фактическое исполнение контролирует прокуратура города.
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Лора Луганская