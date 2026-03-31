Подмосковная Система-112 за три месяца приняла более 2,8 млн обращений

31 марта 2026, 20:23

оригинал Пресс-служба Системы-112 Московской области

Операторы Системы-112 Московской области за первый квартал 2026 года приняли 2,8 млн вызовов от жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе системы.





Система остаётся ключевым каналом связи жителей региона с экстренными и оперативными службами. Чаще всего обращались за помощью к службам скорой медицинской помощи (61% обращений); полиции и ГИБДД (27%); аварийной газовой службе (3%).



Значительная часть звонков носила справочный характер. Операторы консультировали граждан по вопросам ЖКХ, транспорта и другим актуальным темам 338 000 раз.

«Среднее время опроса заявителя оператором составило 101 секунду. Это включает уточнение критически важной информации, необходимой для реагирования: точного адреса и ориентиров, характера происшествия, наличия пострадавших, их состояния, возможных угроз для окружающих, дополнительных обстоятельств. Каждая секунда такого диалога напрямую влияет на скорость и точность реагирования, а значит, на сохранение жизни и здоровья людей», – отметили в Системе-112.