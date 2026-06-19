Подмосковная тхэквондистка Гусева победила на клубном чемпионате Европы

19 июня 2026, 13:15

оригинал Ксения Гусева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Ксения Гусева из Краснознаменска завоевала золотую медаль на клубном чемпионате Европы (European Club championship) по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в Сараеве — столице Боснии и Герцеговины — с 16 по 19 июня и собрали лучших юных спортсменов Европы.





«Ксения поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 51 килограмма», — говорится в сообщении.