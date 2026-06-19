Подмосковная тхэквондистка Гусева победила на клубном чемпионате Европы
Ксения Гусева из Краснознаменска завоевала золотую медаль на клубном чемпионате Европы (European Club championship) по тхэквондо. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в Сараеве — столице Боснии и Герцеговины — с 16 по 19 июня и собрали лучших юных спортсменов Европы.
«Ксения поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в весовой категории до 51 килограмма», — говорится в сообщении.Золотая медаль даёт подмосковной спортсменке право принять участие в первенстве Европы среди юношей и девушек 12–14 лет.
В министерстве также напомнили, что в феврале Гусева получила серебряную медаль на ХIII международном открытом чемпионате по тхэквондо в ОАЭ.
Ранее сообщалось, что представители Московской области завоевали две медали на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ.