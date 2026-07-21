Подмосковные аграрии уже собрали более 1700 тонн ягод
Ягоды в Подмосковье уже убраны с площади 225 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Основной объём приходится на землянику садовую. С 138 гектаров собрали более 1400 тонн этой ягоды. Хозяйства региона также выращивают малину, голубику, смородину, вишню и крыжовник.
«Ягодным направлением занимаются более 20 сельхозорганизаций и фермерских хозяйств. В числе лидеров по валовому сбору – Ленинский округ, Коломна и Луховицы. Там работают «Совхоз имени Ленина», «Коломенская ягода», К(Ф)Х «Екатерининские сады», «Русская ягода» и другие», – отметили в министерстве.В ведомстве рассказали, что продлить сезон сбора помогают современные технологии. В хозяйствах используют капельный полив, тоннельные конструкции и теплицы, досветку LED-лампами, выращивание в субстратах.