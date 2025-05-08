Подмосковные акробаты завоевали пять медалей на международном турнире

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спортсмены из Одинцово завоевали четыре золотых и одну серебряную медали на международных соревнованиях по спортивной акробатике — Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир прошел в Одинцовском городском округе. В нем приняли участие 430 спортсменов из 173 команд, которые представляют семь стран мира и 19 субъектов РФ. Честь Подмосковья отстаивали 17 коллективов.
Среди мужских пар от 13 до 19 лет абсолютными победителями стали акробаты из Московской области — Артур Кованов и Родион Калинин. Медаль за первое место получили Есения Гусева и Полина Китаева (возраст от 11 до 16 лет). В «тройках» такой же возрастной категории лучший результат показали: Карина Кузнецова, Лилиана Гургенидзе и Дарья Чиркова. Среди спортсменок от 12 до 18 лет лучшими в «тройках» стали: Екатерина Писарева, Дарья Голубятникова и Ольга Кузьменко. Еще Василиса Гаврилина и Светлана Филипьева получили медаль за второе место по итогам выступлений среди женских пар от 14 лет и старше.
Среди почетных гостей мероприятия были: первый вице-президент федерации гимнастики РФ Василий Титов, вице-президент федерации гимнастики РФ, заслуженный тренер России, первый вице-президент технического комитета Международной федерации гимнастики Ирина Никитина и иные. Уточнялось, что основным судьей турнира выступил 11-кратный чемпион мира по спортивной акробатике, сын Владимира Гургенидзе — Реваз Гургенидзе.
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