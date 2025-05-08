Подмосковные акробаты завоевали пять медалей на международном турнире

Спортсмены из Одинцово завоевали четыре золотых и одну серебряную медали на международных соревнованиях по спортивной акробатике — Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел в Одинцовском городском округе. В нем приняли участие 430 спортсменов из 173 команд, которые представляют семь стран мира и 19 субъектов РФ. Честь Подмосковья отстаивали 17 коллективов.









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