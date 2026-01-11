Подмосковные автоинспекторы проверили безопасность перевозок в зимние праздники
Сотрудники Госавтоинспекции Московской области в период новогодних и рождественских праздников провели мероприятия по пропаганде дорожной безопасности. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Особое внимание полицейские уделили местам массового притяжения граждан – торговым центрам, паркам и досуговым площадкам.
«Полицейские проверяют соблюдение правил перевозки детей в автомобилях и использование ремней безопасности. Автоинспекторы не только следят за наличием автокресел, но и дают родителям важные советы, как обезопасить ребёнка на оживлённой парковке, рассказывают, почему категорически нельзя оставлять его одного в машине», – рассказали в подмосковной ГАИ.
Там добавили, что водителям раздали информационные материалы, и отметили, что Госавтоинспекция региона продолжает работу в усиленном режиме.