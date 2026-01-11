Подмосковные спасатели извлекли из болота заблудившегося босоногого мужчину

11 января 2026, 15:50

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вывели из леса в Тверской области заблудившегося мужчину. Он оказался по колено в ледяном болоте, которое намертво затянуло его обувь, рассказали в пресс-службе ведомства.





В воскресенье около полуночи на номер 112 поступил звонок. Звонивший сообщил, что в лесу у деревни Крева под Тверью заблудился босоногий мужчина. На место вызова отправились работники поисково-спасательного поста №215 Мособлпожспаса.

«К счастью, у потерявшегося был с собой мобильный телефон, что ускорило поиски. Болото, которое должно было сковать льдом, из-за тёплой зимы и обильного снегопада оставалось топким. Пробираться к заблудившемуся и возвращаться обратно было нелегко. Однако спасатели преодолели сложный путь и вызволили из ловушки 42-летнего мужчину, который не чувствовал собственных ног», – рассказали в пресс-службе.