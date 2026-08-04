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Стало известно, сколько зрителей ожидается на матче «Спартака» с «Оренбургом»

Примерно 20 тыс. зрителей ожидается на матче «Спартака» с «Оренбургом»
Фото: istockphoto/NiseriN

Матч первого тура группового этапа FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом» посетят порядка 20 тысяч зрителей. Об этом стало известно 4 августа.



Игра пройдет 5 числа на домашней арене красно-белых, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, пишет Metaratings.ru. В группе А встретятся «Родина» и «Рубин» (4 августа, 18:30).

Добавим, что после двух стартовых туров РПЛ «Спартак» делит лидерство по очкам с «Зенитом» и «Краснодаром» (по шесть баллов). Он располагается на второй строчке из-за дополнительных показателей.

Ранее бывший гендиректор «Локомотива» Геркус назвал «Краснодар» и «Спартак» основными конкурентами «Зенита» в новом сезоне РПЛ. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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