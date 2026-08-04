Велогонщик Жилин из Подмосковья победил на чемпионате России по маунтинбайку
Дмитрий Жилин из Московской области завоевал золотую медаль на чемпионате России по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов с нарушением слуха. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Ижевске с 29 июля по 3 августа. За победу боролись пять сборных из разных российских регионов.
«Жилин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в составе команды, в которую вошли также Елизавета Бавыкина из Самарской области и Алексей Божко из Курской области», — говорится в сообщении.Спортсмены стали лучшими в смешанной эстафете формата «два мужчины + одна женщина».
Ранее сообщалось, что представители Подмосковья взяли золотую и бронзовую медали на чемпионате России по вольной борьбе среди мужчин.