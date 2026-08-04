Велогонщик Жилин из Подмосковья победил на чемпионате России по маунтинбайку

04 августа 2026, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Дмитрий Жилин из Московской области завоевал золотую медаль на чемпионате России по велоспорту-маунтинбайку среди спортсменов с нарушением слуха. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Ижевске с 29 июля по 3 августа. За победу боролись пять сборных из разных российских регионов.





«Жилин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в составе команды, в которую вошли также Елизавета Бавыкина из Самарской области и Алексей Божко из Курской области», — говорится в сообщении.