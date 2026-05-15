Подмосковные единороссы подвели в Балашихе итоги выполнения народной программы

15 мая 2026, 19:21

«Единая Россия» подвела итоги выполнения народной программы на форуме, который прошёл в культурно-досуговом центре «Заря» в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе отделения партии в Московской области.





На форуме присутствовали жители города, представители предприятий и общественных организаций, администрации и депутаты всех уровней. Само учреждение заработало после капремонта, выполненного по народной программе.



Бывший Дом офицеров ВВС был открыт в военном городке в 1974 году и за это время ни разу капитально не ремонтировался. Сегодня жители увидели современное пространство для творчества, обучения и досуга. Помимо замены всей инженерной инфраструктуры, там проведена отделка помещений, концертный зал оснащён новым мультимедийным оборудованием. На прилегающей территории появился сквер с зоной отдыха. В ближайшие дни на базе КДЦ заработают детская школа

искусств и библиотека.



Как рассказали ветераны микрорайона, где проживает много семей военнослужащих, все очень ждали открытия и следили за каждым этапом работ.

«Наша ветеранская организация в прошлом году отметила 40-летие. Мы рады, что наконец-то появился такой прекрасный, оснащённый по последнему слову техники досуговый центр, где мы сможем встречаться», – сказал председатель ветеранской организации микрорайона Заря Алексей Иванович Дедов.

«Сегодня программа выполнена на 98%. Жители доверили партии свои проблемы, и высокий процент выполнения наказов доказывает, что это доверие оправдано», – сказал секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Народная программа – это не просто политический документ и не набор обещаний, а реальный рабочий инструмент, позволяющий объединять федеральные, региональные и муниципальные ресурсы для решения конкретных задач наших жителей», – пояснил глава города, секретарь местного отделения партии Сергей Юров.