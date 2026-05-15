Подмосковные единороссы подвели в Балашихе итоги выполнения народной программы
«Единая Россия» подвела итоги выполнения народной программы на форуме, который прошёл в культурно-досуговом центре «Заря» в Балашихе. Об этом рассказали в пресс-службе отделения партии в Московской области.
На форуме присутствовали жители города, представители предприятий и общественных организаций, администрации и депутаты всех уровней. Само учреждение заработало после капремонта, выполненного по народной программе.
Бывший Дом офицеров ВВС был открыт в военном городке в 1974 году и за это время ни разу капитально не ремонтировался. Сегодня жители увидели современное пространство для творчества, обучения и досуга. Помимо замены всей инженерной инфраструктуры, там проведена отделка помещений, концертный зал оснащён новым мультимедийным оборудованием. На прилегающей территории появился сквер с зоной отдыха. В ближайшие дни на базе КДЦ заработают детская школа
искусств и библиотека.
Как рассказали ветераны микрорайона, где проживает много семей военнослужащих, все очень ждали открытия и следили за каждым этапом работ.
«Наша ветеранская организация в прошлом году отметила 40-летие. Мы рады, что наконец-то появился такой прекрасный, оснащённый по последнему слову техники досуговый центр, где мы сможем встречаться», – сказал председатель ветеранской организации микрорайона Заря Алексей Иванович Дедов.
Всего в регионе в программу вошло около 780 000 наказов жителей, 70 000 из них поступило из Балашихи.
«Сегодня программа выполнена на 98%. Жители доверили партии свои проблемы, и высокий процент выполнения наказов доказывает, что это доверие оправдано», – сказал секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, по народной программе за пять лет в новых микрорайонах Балашихи построили около 30 объектов образования и пять поликлиник, благоустроили 12 общественных пространств – парков и скверов. В микрорайоне Ольгино строится многопрофильная больница на 1000 мест, которая станет одной из крупнейших в регионе. Проект поддержал президент Владимир Путин. Высокотехнологичное лечение в больнице смогут получить жителей всей восточной части Подмосковья.
«Народная программа – это не просто политический документ и не набор обещаний, а реальный рабочий инструмент, позволяющий объединять федеральные, региональные и муниципальные ресурсы для решения конкретных задач наших жителей», – пояснил глава города, секретарь местного отделения партии Сергей Юров.
Сейчас «Единая Россия» формирует новую народную программу на основе инициатив жителей. Документ закрепит задачи по развитию регионов на следующие пять лет. С ним партия примет участие в выборах в Госдуму и Мособлдуму, которые состоятся в сентябре. В Подмосковье уже собрали около 30 000 наказов, более 5000 из них дали жители Балашихи.