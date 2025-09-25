Подмосковные единороссы сформировали фракции в избранных Советах депутатов
«Единая Россия» провела организационные собрания по формированию фракций во вновь избранных Советах депутатов. Об этом сообщил секретарь отделения партии в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Председателей Советов депутатов избрали в Балашихе, Лыткарине, Молодёжном, Подольске, Фрязине, Шатуре и Электростали. В Дмитровском муниципальном округе собрание фракции проходит 25 сентября.
С 12 по 14 сентября жители этих округов выбирали своих представителей в Советы депутатов. По итогам голосования «Единая Россия» взяла 142 мандата из 196. Как отмечал Брынцалов, результаты выборов показали рост поддержки партии в регионе. В 2020 году в этих округах, кроме Луховиц, единороссы получили 130 мандатов.
На прошедших муниципальных выборах от партии избрались 13 участников спецоперации. Также депутатский мандат достался вдове погибшего бойца Ольге Бортновской. По сравнению с результатами прошлых избирательных кампаний представительство ветеранов СВО в регионе удвоилось.
