Подмосковные единороссы сформировали фракции в избранных Советах депутатов

25 сентября 2025, 15:27

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в МО

«Единая Россия» провела организационные собрания по формированию фракций во вновь избранных Советах депутатов. Об этом сообщил секретарь отделения партии в Подмосковье, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.