В Шатуре избрали новый состав Совета депутатов

25 сентября 2025, 12:50

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

12–14 сентября в Шатурском округе прошли выборы депутатов. Работу обеспечивали 41 избирательный участок. По итогам голосования в Совет вошли 20 представителей партии «Единая Россия», два — от КПРФ и по одному — от партий «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





На первом заседании присутствовали 24 депутата, которым вручили удостоверения. С избранием их поздравили депутат Мособлдумы Эдуард Живцов и глава округа Николай Прилуцкий. Он отметил, что всех народных избранников объединяет стремление работать на благо округа.



«Искренне поздравляю вас с избранием на должность депутатов нашего муниципального округа Шатура. Всех вас, сидящих за этим столом, объединяет патриотизм, любовь к Родине и желание сделать лучше наш родной округ. Хочу, чтобы это желание все пять лет вас не покидало», — сказал он.