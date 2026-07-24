Подмосковные легкоатлетки завоевали три медали на встрече «Россия — Беларусь»

24 июля 2026, 14:12

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три серебряные медали завоевали представительницы Московской области на матчевой встрече по лёгкой атлетике среди команд Союзного государства (Россия — Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





Соревнования проходили в Минске с 17 по 20 июля в двух возрастных категориях: до 18 лет и до 20 лет.





«Награды Московской области принесли две бегуньи: Алёна Акимова на дистанции 800 метров и Екатерина Пискарева на дистанции 200 метров», — говорится в сообщении.