Подмосковные легкоатлетки завоевали три медали на встрече «Россия — Беларусь»
Три серебряные медали завоевали представительницы Московской области на матчевой встрече по лёгкой атлетике среди команд Союзного государства (Россия — Беларусь). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходили в Минске с 17 по 20 июля в двух возрастных категориях: до 18 лет и до 20 лет.
«Награды Московской области принесли две бегуньи: Алёна Акимова на дистанции 800 метров и Екатерина Пискарева на дистанции 200 метров», — говорится в сообщении.Кроме того, на вторую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная метательница диска Алиса Махмутова.
Ранее сообщалось, что на ледовой арене «Мытищи» имени В.И. Шалимова 8 августа пройдёт финальный день VIII Международного турнира по хоккею «Кубок Александра Овечкина».