Спасатели напомнили жителям Подмосковья правила безопасности на катке

11 февраля 2026, 14:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Для катания на коньках следует выбирать только специально оборудованные и безопасные места – крытые и открытые катки с искусственным льдом, площадки на стадионах, в парках культуры и отдыха, хоккейные коробки во дворах. Однако зимний досуг может таить риски и на таких площадках, напомнили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Спасатели попросили жителей региона соблюдать главные правила безопасного поведения на катках.



«Важно правильно подготовиться к катанию. Одежда должна быть тёплой, но не сковывать движения. Коньки нужно подбирать по размеру, они должны плотно сидеть на ноге, а тщательная шнуровка оберегать от травм голеностопа. Новичкам, детям и всем, кто неуверенно чувствует себя на льду, лучше пользоваться защитной экипировкой – шлемом, наколенниками и налокотниками», – пояснил заместитель начальника госучреждения Сергей Щетинин.

«Категорически запрещено находиться на катке в состоянии алкогольного опьянения, курить, мусорить и использовать пиротехнику. Нельзя портить ледовое покрытие и инвентарь. Также важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы в случае неожиданной остановки или падения впереди идущего было время среагировать. Если необходимо отдохнуть, завязать шнурок или поправить экипировку, нужно обязательно отойти к бортику», – отметил Щетинин.

«При потере равновесия рекомендуется сгруппироваться и упасть на бок – это самый безопасный вариант. Избегайте падения на спину, чтобы не получить серьёзную травму. Не хватайтесь за рядом катающихся людей. После падения не нужно сразу вставать на ноги. Сначала стоит подняться на колени, затем упереться в лёд зубцами конька одной ноги и, сохраняя равновесие, медленно выпрямить вторую», – подытожил Щетинин.