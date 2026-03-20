При крупном пожаре на строительном рынке в Солнечногорске никто не пострадал
Пожар на строительном рынке в Солнечногорске удалось ликвидировать. Пострадавших нет, информировали в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось, что в пятницу около 13.00 поступило сообщение о возгорании в торговом помещении на территории рынка «Строй Рай» в посёлке Андреевка городского округа Солнечногорск. По данным МЧС, огонь охватил около 5000 квадратных метров.
Как рассказали позже в Мособлпожспасе, пламя охватило павильоны и перекинулось на расположенный рядом торговый центр.
Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты проводимой по факту ЧП проверки контролирует Солнечногорская городская прокуратура. Выводы о причинах возгорания сделают после осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.
