В Канске полицейские остановили мужчину с бензопилой выстрелами
В городе Канск Красноярского края полицейские задержали нетрезвого мужчину с включенной бензопилой после нескольких предупредительных выстрелов в воздух. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
По информации канала, женщина сообщила об агрессивном россиянине, рвавшемся на ее участок. Полицейские приехали на место и во время сбора улик увидели этого человека. Он шел в их сторону с угрозами и включенной бензопилой. Один из сотрудников сначала попытался остановить мужчину словами, но это не помогло. После предупредительных выстрелов стражи порядка задержали агрессора и доставили его в отделение.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Пострадавших нет.
Утром 9 мая 2021 года 38-летняя педиатр Екатерина собиралась встретиться с подругами для фотосессии. На следующий день у нее должен был начаться отпуск, однако на встречу женщина так и не пришла. Позднее ее телефон обнаружили в электричке в Санкт-Петербурге. Подробности этой истории — в материале «Радио 1».
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