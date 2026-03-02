Подмосковные саночники заняли призовое место на Спартакиаде учащихся

02 марта 2026, 13:55

оригинал Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Тандем из Московской области выиграл бронзовую медаль на соревнованиях по санному спорту в рамках XIII зимней Спартакиады учащихся (юношеской) России 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в городе Чусовой в Пермском крае с 23 по 28 февраля.





«Подмосковные спортсмены Никита Смирнов и Матвей Баринов заняли третье место в дисциплине двухместные сани среди юношей 16-17 лет», — говорится в сообщении.