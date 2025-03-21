Жителям Подмосковья перед дачным сезоном напомнили о пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
С наступлением тепла в Московском регионе и приближением дачного сезона необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, которые помогут избежать беды. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«В весенние выходные львиная доля населения Подмосковья отправится на дачу. Самое время навести порядок после зимы. Необходимо своевременно очищать участок и прилегающую территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухостоя. Запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры под деревьями, в ветреную погоду, а также вблизи зданий и строений. При наведении порядка горючие отходы, мусор, сухую траву и листья собирайте на специально выделенные площадки, в контейнеры или мешки», – сказали в экстренном ведомстве.Там добавили, что необходимо также обустраивать противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками путём выкоса травы.
Нельзя загромождать дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, источникам воды, используемым для пожаротушения. Они всегда должны быть свободны для проезда пожарной техники, добавили в Мособлпожспасе.
Недопустимо использовать противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями для хранения материалов или стоянки автотранспорта. Кроме того, опасно оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами на территориях, прилегающих к жилым домам.
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Лора Луганская