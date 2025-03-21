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Жителям Подмосковья перед дачным сезоном напомнили о пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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С наступлением тепла в Московском регионе и приближением дачного сезона необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, которые помогут избежать беды. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«В весенние выходные львиная доля населения Подмосковья отправится на дачу. Самое время навести порядок после зимы. Необходимо своевременно очищать участок и прилегающую территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухостоя. Запрещается выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры под деревьями, в ветреную погоду, а также вблизи зданий и строений. При наведении порядка горючие отходы, мусор, сухую траву и листья собирайте на специально выделенные площадки, в контейнеры или мешки», – сказали в экстренном ведомстве.
Там добавили, что необходимо также обустраивать противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками путём выкоса травы.

Нельзя загромождать дороги и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, источникам воды, используемым для пожаротушения. Они всегда должны быть свободны для проезда пожарной техники, добавили в Мособлпожспасе.

Недопустимо использовать противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями для хранения материалов или стоянки автотранспорта. Кроме того, опасно оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами на территориях, прилегающих к жилым домам.

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В Московской области будут производить комплекты для сборки домов
21 марта 2025, 20:31

Фото: пресс-служба компании Ideahouse

В Клину откроют производство домокомплектов-конструкторов. Запустить его планирует компания «Домокомплект», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Основным продуктом компании станут комплекты для сборки домов. Они будут включать все необходимые детали и комплектующие, а также подробную инструкцию для сборки. Компания намерена вложить в запуск нового производства более 100 миллионов рублей. На нём создадут порядка 40 рабочих мест.
«Предприятие планируют ввести в частичную эксплуатацию уже в IV квартале этого года. А после выхода на полную мощность компания планирует производить 240 типовых домокомплектов в год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Для реализации проекта инвестор получил земельный участок в аренду на льготных условиях.
«По льготной арендной ставке компании предоставили 2,7 га земли. На ней разместят погрузо-разгрузочную площадку, производственный цех, склад сырья и готовой продукции, гараж для обслуживания техники, офис для персонала, пропускной пункт и помещение охраны», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Компания планирует выпускать высокотехнологичные каркасы для малоэтажных зданий из клееной конструкционной древесины на основе проектов строительной компании Idea House. С их помощью можно строить прочные, долговечные каркасные дома и дома по технологии «Фахверк». Проект реализуется в рамках развития технологического суверенитета.

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В лесах Московской области пробудились насекомые-каннибалы
21 марта 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В подмосковных лесах проснулись клопы-солдатики. Активизация этих насекомых – одна из примет фенологической весны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Эти клопы очень похожи на жуков-пожарников. Их можно заменить в кустах, траве и на стволах деревьев со второй половины марта до октября. Отличительная черта клопов-солдатиков – ярко-красная окраска и чёрный орнамент, напоминающий униформу. Глаза у них красного цвета, впереди имеет хоботок, с помощью которого они питаются и охотятся. Для человека укусы клопы-солдатики не опасны», – рассказали в ведомстве.
Насекомые на всех стадиях развития характеризуются неприятным запахом, и даже их естественные враги – многие птицы, пауки, летучие мыши и богомолы – отказываются употреблять их в пищу.

Клоп-солдатик – полифаг, он практически всеяден. Питается пыльцой, семенами, ягодами, плодами и соком растений, а также червями, членистоногими, улитками и личинками вредителей.

Эти насекомые – одни из немногих, которым свойственен каннибализм. Съесть собрата для них – вполне естественное дело, заключили в подмосковном Комлесхозе.

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#насекомые
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Калькуляторы расчёта парковочных мест в Подмосковье использовали уже 85 тыс. раз
21 марта 2025, 19:42

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Мособлархитектура совместно с Мособлгеотрестом реализовали два онлайн-сервиса расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения. Сейчас использование этих калькуляторов набирает популярность, сообщили в пресс-службе архитектурного ведомства.
«За два года специалисты воспользовались сервисами онлайн-расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения более 85 тыс. раз. Сервисы автоматизируют рутинные задачи, упрощают и ускоряют работу. Эти инструменты позволяют ещё на этапе разработки документации быстро рассчитать необходимое число мест хранения автомобилей», – пояснил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Калькуляторы доступны для пользователей на региональном Геопортале.
«В среднем в месяц калькуляторами парковочных мест пользуются порядка 3,5 тыс. раз. Это очень удобный и простой инструмент, помогающий избежать неточностей при расчётах», – отметил гендиректор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.
Чтобы рассчитать нужное количество парковочных мест для нежилых объектов, надо указать назначение объекта, затем из предложенного перечня выбрать функцию будущего здания и заполнить предлагаемые обязательные поля: общую площадь помещений или число сотрудников/посетителей/посадочных мест и другое. Далее следует нажать кнопку «Рассчитать». На экране появится минимальное необходимое количество парковочных мест для объекта.

Для жилых зданий требуется указать планируемую площадь квартир и исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта. Сервис моментально предоставит данные по минимальному количеству машиномест для постоянного и временного хранения машин.

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В Серпухове запустили «Бизнес-часы» для диалога бизнеса и власти
21 марта 2025, 19:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с инициативной группой АО «Большой Серпухов». Главными темами стали работа особой экономической зоны, возможности поддержки инвесторов и привлечения высокотехнологичных компаний, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На встрече решили запустить «Бизнес-часы» – регулярные встречи на площадке администрации Серпухова. Эти встречи станут эффективным инструментом прямого диалога между предпринимателями, управляющей компанией ОЭЗ и органами власти. Повестка дня была сформирована так: администрация фиксирует запросы бизнеса, а управляющая компания ОЭЗ предлагает решения», – рассказали в администрации.
В обсуждении участвовали гендиректор АО «Большой Серпухов» Андрей Журавлёв, а также директор по развитию территории и инфраструктурных проектов AVA Group Константин Никоноров.

Цель инициативы – усилить взаимодействие между бизнесом, наукой и властью, создать благоприятные условия для развития технологичных компаний и привлечения инвесторов.

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#московская область
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Около ста реконструкторов покажут в Дубне эпизод штурма Берлина
21 марта 2025, 18:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина весной 1945 года. Дубненцы и гости города увидят её 19 апреля на озере в парке семейного отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тогда советские войска форсировали реку Шпрее на пути к Рейхстагу. В захвате немецкого плацдарма на западном берегу реки, подавлении огневой точки и взятии Рейхстага будут задействованы более сотни человек. Основные события развернутся в восточной части озера. Картина поля боя будет максимально приближена к реальной. На берегах возведут доты, противотанковые ежи, противопехотные рогатки, установят немецкую и советскую боевую технику», – рассказали в администрации.
Красочное зрелище организуют участники клуба исторической реконструкции. Много лет они визуализируют сражения Великой Отечественной войны, чтобы оставить их в памяти новых поколений.

В сражении будут участвовать реплики техники того времени – бронеавтомобили, пушки, танки, гвардейский миномёт «Катюша». Планируется использование спецэффектов и пиротехники.
«Всё это позволит погрузиться в историю страны, оценить масштаб событий, происходивших 80 лет назад», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
В итоге водная преграда будет преодолена, немецкая огневая точка подавлена, а Рейхстаг взят.

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