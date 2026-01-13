Подмосковные спасатели готовят места для предстоящих крещенских купаний

13 января 2026, 18:23

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса позаботились о комфортных условиях для участников крещенских купаний. О подготовке к православному празднику, который отмечают 19 января, рассказали в пресс-службе ведомства.