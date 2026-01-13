Подмосковные спасатели готовят места для предстоящих крещенских купаний
Работники Мособлпожспаса позаботились о комфортных условиях для участников крещенских купаний. О подготовке к православному празднику, который отмечают 19 января, рассказали в пресс-службе ведомства.
На Крещение в муниципальном округе Серебряные Пруды у деревни Нижняя Пурловка ежегодно собираются сотни верующих. Там на берегк реки Кудесна расположен источник, освящённый в честь князя Александра Невского.
Работники пожарно-спасательной части №207 по многолетней традиции помогли подготовить место для купаний. Они очистили от снега и наледи подъездные пути; привели в порядок купель; укрепили деревянные настилы и поручни для безопасного спуска к воде; подготовили место для обогрева и переодевания.
Как напомнили в ведомстве, в Крещенский сочельник и в сам праздник пройдут богослужения и традиционные омовения. В это время работники госучреждения будут дежурить в усиленном режиме.
