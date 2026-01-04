В Мособлпожспасе рассказали, как научить детей пожарной безопасности
Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Во время новогодних каникул родители могут провести больше времени с детьми. Этим следует воспользоваться, чтобы научить малышей основам безопасного обращения с огнеопасными предметами. О том, как это сделать, рассказал первый замначальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалист порекомендовал рассказать детям самыми простыми словами, что зажигалки, спички и прочие источники огня — не игрушки, а особые инструменты, использовать которые могут только взрослые.
«Особое внимание следует уделить кухне: нужно объяснить ребёнку, что плита, духовка и даже включённый чайник — это объекты повышенной опасности, к которым не нужно подходить без необходимости», — сказал Плевако.Он отметил, что детей надо предупредить и об электричестве: предупредить, что нельзя вставлять в розетку пальцы или посторонние предметы, включать неисправные приборы и дёргать за провода.
А одним из важнейших уроков должен стать чёткий план действий на случай каких-либо происшествий.
«Ребёнку нужно знать, что при появлении огня или дыма нельзя прятаться в шкаф или под кровать, а необходимо как можно скорее покинуть квартиру, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщить о происшествии любому взрослому или самостоятельно позвонить по номеру 112», — подчеркнул эксперт.Он добавил, что запугивать ребёнка не следует: эффективнее всего спокойно рассказать всё в спокойной обстановке. И лучше возвращаться к этому разговору несколько раз, чтобы он остался в памяти.