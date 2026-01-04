В Мособлпожспасе рассказали, как научить детей пожарной безопасности

04 января 2026, 12:34

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Во время новогодних каникул родители могут провести больше времени с детьми. Этим следует воспользоваться, чтобы научить малышей основам безопасного обращения с огнеопасными предметами. О том, как это сделать, рассказал первый замначальника Мособлпожспаса Анатолий Плевако, сообщает пресс-служба ведомства.





Специалист порекомендовал рассказать детям самыми простыми словами, что зажигалки, спички и прочие источники огня — не игрушки, а особые инструменты, использовать которые могут только взрослые.





«Особое внимание следует уделить кухне: нужно объяснить ребёнку, что плита, духовка и даже включённый чайник — это объекты повышенной опасности, к которым не нужно подходить без необходимости», — сказал Плевако.

«Ребёнку нужно знать, что при появлении огня или дыма нельзя прятаться в шкаф или под кровать, а необходимо как можно скорее покинуть квартиру, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщить о происшествии любому взрослому или самостоятельно позвонить по номеру 112», — подчеркнул эксперт.