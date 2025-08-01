Подмосковные спасатели напомнили главные ошибки во время отдыха на воде

01 августа 2025, 22:41

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса провели профилактические рейды на пляжах и в зонах отдыха у воды в округах Подмосковья. Жителям напомнили о необходимых мерах предосторожности, сообщили в пресс-службе ведомства.







«Купающиеся на реках, озёрах и в прудах нередко допускают ряд опасных ошибок, чреватых тяжёлыми последствиями. Значительное количество трагедий происходит именно в необорудованных для купания местах. На дне таких водоёмов могут скрываться коряги, острые сучья, битое стекло и прочий опасный мусор, способный нанести серьёзные травмы», – рассказал замначальника госучреждения Сергей Щетинин.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса



«Также специалисты настоятельно рекомендовали воздержаться от купания при плохом самочувствии, сильной усталости или после длительного пребывания под палящим солнца. Это может вызвать тепловой удар или судороги в воде. Для безопасного отдыха на берегу советуем иметь при себе солнцезащитные очки, запас питьевой воды, головной убор и крем от солнца. Кроме того, спасатели призвали взрослых не оставлять детей у воды без присмотра», – заключил Щетинин.