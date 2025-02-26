Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности на водоёмах в канун весны

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Лёд на водных объектах Подмосковья в последнюю неделю зимы становится всё более ненадёжным. Об этом граждан предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
Там отметили, что в преддверии весны ледяная корка превращается в хрупкую поверхность. Между тем многие любители активного отдыха хотят проводить больше времени на свежем воздухе, чтобы насладиться первыми солнечными днями.
Специалисты рекомендуют выходить на лёд только тогда, когда его толщина достигает как минимум 10 см. Однако даже на одном водоёме толщина ледяного покрова может сильно различаться, и человек может в любой момент провалиться в холодную воду.
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Специалисты рекомендуют выходить на лёд только тогда, когда его толщина достигает как минимум 10 см. Однако даже на одном водоёме толщина ледяного покрова может сильно различаться, и человек может в любой момент провалиться в холодную воду.
«Самый тонкий лёд образуется на участках с торфяным дном, болотистыми берегами и быстрыми подводными течениями. Также с рыхлой ледяной массой можно столкнуться в местах, где есть большие сугробы, растительность и вмёрзший мусор», – сказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.Он также подчеркнул, что любителям активного отдыха следует отказаться от алкоголя, так как употребление спиртного перед выходом на лёд может привести к переохлаждению и потере координации.
«Помимо этого, не стоит выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости, иначе можно не заметить трещины и промоины. Проверяйте прочность ледяной поверхности с помощью пешни или лыжной палки. Кроме того, нельзя оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов, так как малыши могут не осознавать опасности тонкого льда и подвергнуть себя риску. Если же ледяной покров трещит и проседает, не следует паниковать. Нужно медленно вернуться назад тем же путём, которым пришли», – заключил Сорокин.Работники Мособлпожспаса рекомендуют не выходить на тонкий лёд без необходимости и не рисковать своей жизнью.
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Лора Луганская