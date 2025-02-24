Подмосковные спасатели подняли из технического отсека упавшего рабочего

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Подмосковные спасатели помогли рабочему, упавшему в трёхметровый бетонный проём в полу. Инцидент произошел в поселке Некрасовский Дмитровского муниципального округа, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Помощь потребовалась мужчине 1978 года рождения, который рухнул в технический отсек в полу на заводе. После этого он не мог двигаться и тяжело дышал. Сообщение о происшествии было передано в единую службу 112, и спасатели выехали по указанному адресу», – рассказали в ведомстве.Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы спустились в бетонный проём по выступам в стене и закрепили пострадавшего на носилках жёстким креплением. Затем, используя подъёмный кран, сотрудники завода аккуратно подняли носилки наверх.
Как выяснилось, при падении мужчина получил многочисленные травмы. Его передали медикам для госпитализации.
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Лора Луганская