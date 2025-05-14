В деревне под Волоколамском нашли шесть миномётных мин

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Шесть боеприпасов времён Великой Отечественной войны были обнаружены в деревне Владычино Волоколамского муниципального округа, снаряды обезвредили взрывотехники, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке в единую службу экстренных вызовов «Стстема-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что боеприпасы обнаружились в ходе рытья траншеи. Прибывшие по вызову специалисты идентифицировали снаряды как 81-миллиметровые миномётные мины времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.Взрывотехники поместили мины в специальный контейнер, вывезли на полигон и там обезвредили.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели помогли двенадцатилетней девочке, которая напоролась ногой на вилы.
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Лев Каштанов