Спасатели предупредили о ненадёжности льда на водоёмах Подмосковья

Фото: пресс-служба Мосблпожспаса
Установившаяся в столичном регионе в последние дни минусовая погода подарила любителям подлёдной рыбалки надежду вернуться к своему хобби, которого они были лишены из-за тёплого января. Однако лёд на подмосковных водоёмах до сих пор остаётся ненадёжным, предупреждают работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«На прочность и структуру ледяного покрова оказывают большое влияние перепады температур и снег. «Шуба» из снежинок замедляет образование льда, а при сильном похолодании лёд скукоживается и становится хрупким, при этом на его поверхности возникают трещины. Кроме того, лёд на реках, озёрах и прудах неравномерный, и человек в любой момент может провалиться в холодную воду», — говорится в сообщении.Тем рыболовам, которые готовы рискнуть собой, несмотря на предупреждение, спасатели рекомендуют заранее подготовиться к падению в воду: всегда надевать спасательный жилет, предупреждать близких, куда хотите отправиться, брать с собой заряженный телефон, чтобы можно было вызвать помощь, и при первых признаках ненадёжности льда осторожно покинуть опасный участок медленными скользящими шагами.
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Лев Каштанов