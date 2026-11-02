Достижения.рф

Подмосковные спасатели отрыли дверь в квартиру со включённой газовой плитой

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В городском округе Лотошино спасатели вскрыли дверь в квартиру, где работала газовая плита. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.



ЧП произошло в посёлке Кировский. Хозяйка квартиры в многоэтажке на несколько минут вышла в подъезд и попала в ловушку – замок металлической двери заклинило. При этом дома осталась включённая газовая плита с готовящейся едой.

«Женщина позвонила в службу 112. На вызов оперативно отреагировали работники 205-й пожарно-спасательной части. С помощью специнструмента они вскрыли дверь и обеспечили доступ в жилище. Всё закончилось благополучно, никто не пострадал», – отметили в ведомстве.
Хозяйка поблагодарила спасателей за помощь, а они напомнили простые правила, которые уберегут от беды.
«Не оставляйте без присмотра газовые и электрические плиты. Уходя из дома даже на минуту, выключайте газовую плиту и электроприборы. Следите за исправностью дверных замков. Передайте запасной комплект ключей соседям, которым доверяете», – посоветовали работники Мособлпожспаса.
Они напомнили, что в экстренной ситуации следует звонить по телефону 112.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0