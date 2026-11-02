Подмосковные спасатели отрыли дверь в квартиру со включённой газовой плитой

02 ноября 2026, 14:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В городском округе Лотошино спасатели вскрыли дверь в квартиру, где работала газовая плита. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





ЧП произошло в посёлке Кировский. Хозяйка квартиры в многоэтажке на несколько минут вышла в подъезд и попала в ловушку – замок металлической двери заклинило. При этом дома осталась включённая газовая плита с готовящейся едой.

«Женщина позвонила в службу 112. На вызов оперативно отреагировали работники 205-й пожарно-спасательной части. С помощью специнструмента они вскрыли дверь и обеспечили доступ в жилище. Всё закончилось благополучно, никто не пострадал», – отметили в ведомстве.

«Не оставляйте без присмотра газовые и электрические плиты. Уходя из дома даже на минуту, выключайте газовую плиту и электроприборы. Следите за исправностью дверных замков. Передайте запасной комплект ключей соседям, которым доверяете», – посоветовали работники Мособлпожспаса.