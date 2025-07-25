«Попали в водоворот – не паникуйте»: жителям Подмосковья перечислили опасности при купании

25 июля 2025, 22:57

Жителям Подмосковья перечислили опасносные ситуации при купании

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Вода в подмосковных реках и озёрах постепенно прогревается, что привлекает всё больше отдыхающих. Однако игнорирование правил безопасности и переоценка собственных сил при купании могут привести к трагическим последствиям, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Специалисты проводят профилактические беседы с отдыхающими на водоёмах Подмосковья.

«Безопасно купаться можно только на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и медики. На диких водоёмах дно не обследовано и может скрывать коряги, битое стекло и глубокие ямы. Особенно важно учитывать температуру воды. Оптимальной считается +18°C и выше. При более низких значениях высок риск переохлаждения, судорог и холодового шока. Никогда не ныряйте в холодную воду с разбега – входите постепенно, давая телу адаптироваться», – посоветовал замначальника ведомства Игорь Сорокин.

«Если попали в водоворот, сохраняйте самообладание. Наберите воздуха в лёгкие, нырните как можно глубже и резко выплывайте по направлению течения. Когда водоворот останется позади, всплывайте на поверхность. Если запутались в водорослях, избегайте резких движений. Отталкивайтесь свободной ногой, трите стопы друг о друга, чтобы освободиться от стеблей, и медленно плывите к чистому участку», – добавил Сорокин.

«Для мышц бедра согните ногу в колене и прижмите к животу руками. Если это не помогло, лягте на спину и плывите к берегу, работая здоровыми конечностями. Опытные пловцы всегда прикрепляют к плавкам булавку: один укол в мышцу снимает спазм», – заключил сотрудник Мособлпожспаса.