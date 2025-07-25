Пожарные эвакуировали из горящей пятиэтажки в Ступине 13 человек
Пожар произошёл в квартире на четвёртом этаже пятиэтажного дома в городском округе Ступино. Из здания эвакуировали 13 человек, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Сообщение о возгорании поступило в единую службу спасения «Система-112» от очевидцев. На место немедленно выехали пожарно-спасательные бригады.
«В доме пожарные приступили к тушению и начали искать возможных пострадавших, а также выводить людей из здания. Всего было эвакуировано 13 человек», — говорится в сообщении.Выяснилось, что пожар начался в ванной, его площадь составила три квадратных метра. Хозяев квартиры, в которой случилось возгорание, на момент происшествия дома не было.
Пожар оперативно потушили, помощь медиков никому не потребовалась.