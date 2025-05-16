Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Волоколамске спасли кота, сутки просидевшего на 15-метровом дереве

В Волоколамске спасли кота, сутки просидевшего на 15-метровом дереве

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Оригинал
Рыжий кот около суток провёл на высоком дереве в Волоколамске. Он не мог спуститься самостоятельно, поэтому для спасения животного пришлось вызвать работников Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«В единую службу спасения «Система-112» обратились жители дома на улице Юности. Они рассказали, что пытались помочь коту спуститься, но их попытки не увенчались успехом. Испуганное животное только залезало всё выше и громко мяукало от страха», — говорится в сообщении.
Прибывшие по вызову спасатели развернули пожарную автолестницу и с её помощью смогли добраться до кота, который находился на высоте 15 метров. Специалисты аккуратно отцепили кота от ветки, в которую он вцепился, и спустили вниз. Оказавшись на земле, кот сразу убежал. Помощь ветеринаров ему не потребовалась.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Читайте также:

Подмосковные спасатели освободили галчонка от запутавшейся в дереве лески

В деревне под Волоколамском нашли шесть миномётных мин

Под Коломной спасатели помогли напоровшейся на вилы девочке

#спасатели
#мособлпожспас
#коты
#кошка
#животное
#животные
#волоколамск
Подмосковным сервисом «Градпроработка» с начала года воспользовались 1,5 млн раз
16 мая 2025, 13:08

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Около полутора миллионов обращений обработал подмосковный онлайн-сервис «Градпроработка» с начала текущего года, что на полмиллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Сервис «Градпроработка» позволяет мгновенно узнать о виде разрешенного использования земельного участка, наличии или отсутствии градостроительных ограничений, и получить прочую информацию, необходимую для освоения территории.

«Мы непрерывно совершенствуем этот сервис, интегрируя передовые цифровые решения для максимального удобства пользователей. Благодаря этому сложный процесс анализа территории и согласования строительства значительно упрощается», — рассказала министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
Отмечается, что на проверяемый пользователем земельный участок распространяются какие-либо ограничения, сервис автоматически формирует план действий для согласования строительства, включая список необходимых документов и электронные реквизиты ведомств.

Сервис «Градпроработка» размещён на Геопортале Подмосковья.

Читайте также:

Названы ключевые темы IX Форума проектировщиков Московской области

Бизнесмены Подмосковья отправили более 800 онлайн-заявок на размещение вывесок

В Подмосковье с начала года оформили 17 тыс. градпланов земельных участков
#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#цифровизация
#московская область
#подмосковье
#земельные участки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ступине 19 мая начнётся обработка территорий от борщевика Сосновского
16 мая 2025, 12:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Обработка территорий гербицидом для уничтожения борщевика Сосновского начнётся в городском округе Ступино 19 мая. Площадь работ составит 50 гектаров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Борьба с борщевиком Сосновского — необходимая мера для поддержания порядка на наших территориях и обеспечения безопасности жителей. Просим отнестись к проводимым работам с пониманием, обращать внимание на предупредительные знаки и соблюдать осторожность на обработанных участках», — заявили в администрации округа.
Обработка от борщевика будет проходить в 25 населённых пунктах: деревнях Починки, Шелково, Проскурниково, Ананьино, Алфимово, Авдотьино, Рубины, Хирино, Кунавино, Березня, Благовское, Госконюшня, Старокурово, Дорки, Ивановское, Коледино и Орешково, посёлках Малино, Новоселки, Починки и Усады, а также в сёлах Семеновское, Шугарово, Киясово и Мещерино.

Читайте также:

В Ступинской больнице провели сложную операцию пациентке с огромной опухолью почки

В Ступине благоустроят пять общественных пространств

Ступино вошло в число лучших округов по весенней уборке дворов и улиц
#ступино
#борщевик
#обработка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире проверили ход работ по благоустройству исторической части города
16 мая 2025, 12:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Благоустройство исторической части города ведётся в Кашире, ход работ проверили глава округа Михаил Шувалов и замминистра благоустройства Подмосковья Валерий Лобанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Кашире реализуется проект, одержавший победу на VIII Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Работы начались в марте и уже набрали высокий темп. Я уверен, что всё будет сделано в срок», — заявил Валерий Лобанов.
В свою очередь Михаил Шувалов отметил, что одним из главных запросов жителей при благоустройстве является сохранение зелёных насаждений.

«Мы обязательно сделаем это, а также дополнительно высадим липы и кустарники вдоль всего пешеходного пространства», — заверил глава округа.
В настоящее время на объекте ведётся работа с инженерными сетями, затем основные преобразования будут проходить в Летнем саду, где установят амфитеатр, кафе, оборудуют спортивную и детскую площадки, посадят сливы и яблони.

Читайте также:

На ВЗУ в каширской деревне Баскачи запустили новый насос

Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы

Каширский художник Карамнов создал на городской набережной новый арт-объект
#кашира
#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#михаил шувалов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На ВЗУ в каширской деревне Баскачи запустили новый насос
16 мая 2025, 12:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Новый насос заработал на водозаборном узле (ВСУ) 6А в деревне Баскачи городского округа Кашира, он обеспечит перекачку очищенной воды потребителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Насос обеспечит бесперебойную подачу холодного водоснабжения для более 14,5 тыс. жителей округа», — отмечается в сообщении.
В администрации Каширы напомнили, что в 2024 году был завершён капремонт водовода от ВЗУ-6 в деревне Баскачи до ВЗУ-6А в микрорайоне Реализация. Благодаря этому прекратились прорывы, остались в прошлом регулярные локальные починки и снабжение водой стало надёжным.

Ранее сообщалось, что каширский стрит-арт художник Иван Карамнов создал на набережной новый арт-объект: масштабное граффити с изображением родника и листьев.

Читайте также:

Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы

Сделать городскую среду более уютной в Кашире помогает искусственный интеллект

Традиционная первомайская эстафета состоялась в Кашире
#кашира
#водоснабжение
#взу
#вода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Холдин назвал причины гипертонии у молодёжи
16 мая 2025, 11:48

Фото: istockphoto.com/megaflopp

Повышенное артериальное давление принято считать проблемой людей старшего возраста, однако с этим может столкнуться и молодёжь. О том, что провоцирует развитие гипертонии у вчерашних детей, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Повышению артериального давления способствует большое количество кофеина, энергетики, стрессы и недосып. Одним из важных факторов риска является курение. Причём одинаковый вред наносят и обычные сигареты, и электронные гаджеты. Никотин, попадая в кровь, сужает сосуды. Соответственно, артериальное давление повышается», — сказал Виталий Холдин.
Он подчеркнул, что повышенное давление в десятки раз увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Поэтому в любом возрасте нужно придерживаться здорового образа жизни и исключить вредные привычки.

Читайте также:

Россиянам объяснили, почему немеют руки по ночам

Кардиолог перечислила неочевидные причины появления гипертонии

Диетолог раскрыла, какие продукты бодрят с утра лучше кофе
#минздрав мо
#нарколог
#давление
#молодёжь
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате