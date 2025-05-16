В Волоколамске спасли кота, сутки просидевшего на 15-метровом дереве

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Рыжий кот около суток провёл на высоком дереве в Волоколамске. Он не мог спуститься самостоятельно, поэтому для спасения животного пришлось вызвать работников Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
Прибывшие по вызову спасатели развернули пожарную автолестницу и с её помощью смогли добраться до кота, который находился на высоте 15 метров. Специалисты аккуратно отцепили кота от ветки, в которую он вцепился, и спустили вниз. Оказавшись на земле, кот сразу убежал. Помощь ветеринаров ему не потребовалась.«В единую службу спасения «Система-112» обратились жители дома на улице Юности. Они рассказали, что пытались помочь коту спуститься, но их попытки не увенчались успехом. Испуганное животное только залезало всё выше и громко мяукало от страха», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
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